Archives et

documentation

Le ministère de la Culture et de la Communication- département de la Culture- a annoncé, samedi, avoir alloué un budget d’un million de dirhams pour la réalisation et l’équipement d'un centre d’archives et de documentation dédié au Théâtre national Mohammed V. Dans un communiqué, le ministère indique que cette décision intervient en application des dispositions de la loi portant réorganisation de l’Institution : « Théâtre national Mohammed V », et des recommandations de son Conseil d’administration, réuni le 18 janvier 2019, notamment celle portant sur la création prochaine d’un centre d’archives et de documentation dédié au théâtre.

Dans ce cadre, il sera procédé, selon la même source, à l’équipement d’une médiathèque regroupant les ouvrages, les documents, les manuscrits et les bandes audio-visuelles du répertoire théâtral marocain. Le centre sera doté d’un musée exposant les acquisitions, les outils et pièces de collection.



Exposition



Le vernissage d'une exposition des œuvres artistiques de l’artiste-peintre Youssef Elkahfaï, a eu lieu jeudi soir à l’Institut français d'Essaouira. Intitulée '’Moments partagés’’, cette exposition qui se poursuit jusqu’au 16 mars prochain dans la cité des alizés, est organisée dans le cadre du 1er Congrès international sur les territoires innovants (CITI-2019) qui prendra fin vendredi. Composée d’une vingtaine de toiles de différents formats, cette exposition réunit des œuvres récentes de l’artiste Elkahfaï ainsi que d’autres déjà confectionnées il y a quelques années. A propos de cette exposition, le professeur universitaire, Larbi Safaa, écrit que ‘’Moments partagés est une très belle plongée dans l’univers singulier d’un artiste qui laisse décanter des moments fugaces pour faire apparaître, en résidu, une subjectivité endotique, retissant des scènes de vie sublimées et des rêveries semi-avouées’’.