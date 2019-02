Festival de Luxour



Le 8è Festival de Luxour du cinéma africain, qui se tiendra du 15 au 21 mars, connaîtra la participation de 102 films représentant 36 pays africains, dont deux films marocains. Placée sous le thème "Cinéma ... Autres vies", cette édition connaîtra la participation de 102 films, sélectionnés parmi 385, dont 10 seront projetés dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages, 10 au niveau des documentaires, 10 dans la catégorie des libertés, 16 dans la délection des courts métrages et 14 dans la catégorie des étudiants, a fait savoir le president du festival Sahed Fouad, lors d'une conference de presse, tenue vendredi. Le Maroc participera à la compétition officielle avec deux longs métrages, à savoir "La guérisseuse" de Mohamed Zineddaine et "Indigo" de Salma Bargach. La Tunisie sera l'invitée d'honneur de cette édition, qui rendra hommage à plusieurs figures du cinéma. Le Maroc participe également à la compétition des courts métrages avec le film "Ales" de Faiçal Ben et le film franco-marocain "Yasmina" de Claire Cahen et Ali Esmili. Dans la compétition des films sur les libertés, le Maroc participe avec le film "The Rift of All", de Mohcine Basri.