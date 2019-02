George Clooney



Meghan Markle est "calomniée et pourchassée" par les tabloïds comme le fut en son temps la princesse Diana, a estimé l'acteur américain George Clooney, un ami proche de la duchesse de Sussex et de son époux le prince Harry. Au moment où la presse scrute les moindres faits et gestes de Mme Markle, enceinte, George Clooney a mis en garde contre une répétition de l'Histoire. "Je dois dire, ils traquent Meghan Markle partout", a déploré l'acteur au magazine australien WHO dans un entretien à Los Angeles. "Voici une femme enceinte de sept mois et elle est poursuivie,calomniée et pourchassée comme le fut Diana, et l'Histoire se répète", a-t-il ajouté.

"Nous savons comment cela s'est terminé." Poursuivie par des photographes à moto, la princesse de Galles est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma, à Paris. La presse britannique avait initialement bien accueilli l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale, marquée par une cérémonie de mariage digne d'un conte de fées au château de Windsor, auquel assistaient George Clooney et son épouse Amal.

L'ex-actrice était au départ louée pour avoir fait souffler un petit vent de fraîcheur sur une institution confite de traditions, mais ses méthodes sont aujourd'hui remises en cause en raison d'une série de démissions au sein du personnel de la maison royale, au point qu'elle ait hérité du sobriquet de "duchesse capricieuse" (Duchess Difficult).



Ryan Adams



Le chanteur et compositeur américain Ryan Adams est accusé par plusieurs femmes d'avoir exercé des violences psychologiques sur elles et d'avoir abusé de sa position de mentor dans leur carrière d'artistes, dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elles. Une enquête du New York Times met en avant un comportement manipulateur de ce musicien âgé de 44 ans, citant notamment le témoignage de son ex-femme, la musicienne et actrice Mandy Moore.

Le quotidien - qui s'est appuyé pour cet article sur le témoignage de sept femmes, d'une dizaine d'associés et de ses communications en ligne - raconte les échanges de M. Adams sur la toile avec une apprentie bassiste de 14 ans, des messages autour de la musique qui se sont ensuite transformés en envoi d'images suggestives. Selon la jeune femme, aujourd'hui âgée de 20 ans, ils ont échangé par appel vidéo sur Skype quand Ryan Adams a dévoilé ses parties intimes.

Selon le New York Times, l'artiste, plusieurs fois nommé aux Grammy Awards, a continué cette correspondance à caractère sexuelle pendant des mois tout en apparaissant émettre des doutes sur l'âge de la jeune fille. Le rockeur aux influences country est aussi accusé d'avoir fait miroiter des opportunités de carrière à des femmes artistes tout en ayant des relations sexuelles avec elles.