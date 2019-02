Signature



Dans le cadre des activités du Salon international de l’édition et du livre, l’Association marocaine des sciences politiques organise, samedi prochain à partir de 11 heures, une séance de signature du livre «Les questions de la science politique. Des approches théoriques», du livre de Said Khomri, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à la FSJES de Mohammedia. Parallèlement à cette séance de signature, l’Association marocaine des sciences politiques organisera une conférence sur le thème: «La science politique: des questions marocaines».



Koffi Olomidé



Poursuivi par la justice française pour agressions sexuelles sur quatre de ses danseuses, entre 2002 et 2006, dans un pavillon qu'il louait à Asnières, en banlieue parisienne, la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé sera fixée sur son sort le 18 mars prochain, lors d'une audience déroulée à huis clos mardi. Olomidé est également accusé d'avoir facilité le séjour irrégulier en France des quatre plaignantes, toutes des Congolaises.

A la sortie de la 20ème Chambre du tribunal correctionnel de Nanterre, en l'absence de l'artiste, les avocats de Koffi Olomidé, Emmanuel Marsigny et Eric Dupond Moretti, et les proches de la star congolaise étaient confiants pour le jugement qui sera rendu le 18 mars prochain. Les deux conseils du chanteur n'ont pas souhaité s'exprimer. Robert Olomidé qui s'est présenté comme le frère de l'artiste a dit à la BBC qu'il y avait de nombreuses contradictions dans les propos des plaignantes.

David Desgranges, l'avocat des plaignantes, a regretté l'absence de Koffi Olomidé, le principal prévenu, alors que ses proches affirment que la star congolaise est malade.