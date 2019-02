Joël Dicker

Le romancier suisse Joël Dicker a été l'écrivain francophone le plus lu en France en 2018, suivi par le dernier lauréat du prix Goncourt Nicolas Mathieu, selon le palmarès annuel L'Express, RTL et Tite Live, rendu public mercredi. Ce palmarès, dévoilé chaque année début février et basé sur des ventes en France (hors poches), compte au total 34 noms.

Y figure cette année celui de l'ancien président français François Hollande (18e auteur le plus lu) qui a fait un tabac en librairie avec "Les leçons du pouvoir", livre-bilan de son quinquennat qui doit sortir en édition de poche en avril. La romancière belge Amélie Nothomb est 13e de ce classement, et seul auteur à avoir toujours figuré dans le palmarès annuel du magazine L'Express. "Chaque année, je suis dans la liste", se félicite l'auteure des "Prénoms épicènes".

Sans surprise, le palmarès compte les noms de lauréats de plusieurs grands prix littéraires de l'année écoulée en France dont ceux de Philippe Lançon (4e du classement pour "Le lambeau") ou David Diop (23e avec "Frère d'âme").



Jennifer Lawrence

Trop tard pour les autres: l'actrice Jennifer Lawrence, l'une des célibataires les plus en vue d'Hollywood, est officiellement fiancée à un marchand d'art new-yorkais. Son entourage a confirmé mercredi au Los Angeles Times que la comédienne de 28 ans, oscarisée pour "Happiness Therapy" en 2012, allait se marier avec Cooke Maroney, 33 ans. Le couple, qui a fait connaissance via des amis communs, se fréquente depuis l'été dernier.

Jennifer Lawrence avait par le passé eu des relations avec le réalisateur Darren Aronofsky, le chanteur de Coldplay Chris Martin, et le comédien Nicholas Hoult qui incarne le fauve à fourrure bleue dans les X-Men et qu'elle a retrouvé sur le tournage du dernier opus de la saga de super-héros, "X-Men: Dark Phoenix". Elle avait été révélée par la série fantastique "Hunger Games", qui en a fait l'une des actrices les mieux payées du monde. Connue pour son franc-parler hérité de son Kentucky natal, Jennifer Lawrence est virtuellement absente des réseaux sociaux, dont elle se méfie.