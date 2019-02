Site historique

Le ministère de la Culture et de la Communication annonce avoir mis en place des mesures concrètes d'urgence visant le renforcement du cadre juridique pour la valorisation et la préservation du site historique Sijilmassa.

Selon un communiqué du ministère, cette démarche, qui vise entre autres l'investissement de ce site dans le développement économique local, intervient suite à la décision d'inscrire le site Sijilmassa sur la liste du patrimoine national (23 novembre 2017) portant sur l'identification des zones protégées et la mise en place des mesures de protection qui s'appliquent sur ces zones.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre "des efforts déployés par le ministère visant la préservation et la valorisation du patrimoine national matériel et immatériel, et de l'inscrire dans une approche globale de développement, tout en veillant à préserver et à restaurer les sites historiques au niveau des différentes régions du Royaume", soutient le communiqué.

Débat

La littérature en tant qu'accélérateur d'innovation a été au cœur d'une conférence-débat initiée mercredi soir à Rabat par l'Académie du Royaume du Maroc, donnant lieu à des réflexions sur la place de la littérature et ce qu'elle représente de nos jours, avec un accent sur les inventions littéraires et esthétiques dans la littérature française moderne et contemporaine.

Organisée dans le cadre du cycle de conférences "Collège de France au Maroc", en partenariat avec l’Institut français du Maroc, la conférence a été animée par le professeur Antoine Compagnon, membre du Collège de France de Paris, qui s'est penché sur la relation entre la littérature et la modernité dans un monde en plein changement qui vit au rythme de la globalisation et de la révolution numérique, ainsi que sur le principe d’un "développement irréversible" de la littérature, notant qu'elle est un facteur de conservatisme dans ce monde moderne.