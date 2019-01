Débat



La ville d’Agadir accueille les 16 et 17 janvier courant un débat entre jeunes chercheurs sur la langue et la culture amazighes. Cette seconde édition de ce conclave se veut un espace d'apprentissage et de formation ouvert aux étudiants du département de la langue amazighe.

L’objectif est de favoriser l'échange et le débat tant pour les doctorants, les étudiants que pour les enseignants et chercheurs de ce département. Coordonné par l’universitaire Abdelaali Talmenssour, l’évènement est le fruit d’une collaboration entre le Laboratoire d’études et de recherche en langue, littérature, culture et identité et l'Equipe de recherche en langue et culture amazighes, relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Ibn Zohr.



Festival



Le coup d’envoi de la 4ème édition du Festival du Grand Maghreb, célébrant l’année amazighe 2969, a été donné vendredi à Fès, sous le signe ‘’Instaurer le premier jour de l’an amazigh comme une fête nationale’’. Cette manifestation constitue, selon l’Association ‘’Amane pour le développement durable’’, sa principale initiatrice, une ‘’opportunité importante pour évoquer la culture, l’histoire et le patrimoine amazighs’’.

Pour le président de l’association, Omar Widadi, ce festival a pour objectifs de ''mettre en valeur la culture et le patrimoine amazighs en toute harmonie et symbiose avec leur environnement maghrébin, africain et mondial''.

Cette édition, marquée par la participation de nombreux pays, dont le Niger, le Mali, la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Gabon, le Congo, le Sénégal, la France et le Canada, aspire à devenir un ‘’rendez-vous incontournable pour présenter toutes les expressions amazighes en harmonie avec l’identité marocaine’’, a-t-il ajouté.