Théâtre scolaire

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) abrite, depuis lundi, une session de formation sur le théâtre scolaire en amazigh au profit des enseignants de la langue amazighe. Cette formation, qui se poursuit jusqu'à vendredi, vise à utiliser le théâtre pour la promotion de la culture et la langue amazighes. Dans une déclaration à la MAP, Benaissa Ichou, chercheur à l'IRCAM, a indiqué que cette formation sur le théâtre scolaire s'inscrit dans le cadre d'une série de nouveautés dans le système éducatif et de la vision stratégique du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique.

Cette formation profite à 15 enseignants représentant toutes les régions du Royaume, composant ainsi les trois branches linguistiques, tarifit, tamazight et tachelhit, a t-il fait savoir, ajoutant que le programme de cette session encadrée par des experts comprend des exposés et ateliers afin que ces enseignants puissent acquérir des techniques d'animation en théâtre éducatif en vue de faire bénéficier l'apprenant de la langue et de la culture amazighes.



Revue de Police

Un nouveau numéro de la "Revue de Police", publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et français, vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets d'actualité, avec un accent particulier sur le discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion du 43ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte et un dossier spécial dédié à la 2ème édition des journées portes ouvertes de la DGSN.

Ainsi, cette édition de décembre 2018 consacre une partie importante au discours du 06 novembre 2018 dans lequel "SM le Roi réitère l'attachement du Maroc à défendre son intégrité territoriale avec la même clarté et le même sens de l'engagement responsable tant sur le plan onusien qu'au niveau interne". Cette nouvelle édition présente un dossier spécial relatif à la 2ème édition des journées portes ouvertes organisées par la DGSN du 26 au 30 septembre à la place Bab Jdid à Marrakech, "un espace de rapprochement et d'interaction enrichissante et constructive entre le citoyen et l'institution sécuritaire, visant l'établissement de ponts solides et pérennes de confiance et de communication mutuelle entre toutes les composantes de la société et les différents services de sécurité".