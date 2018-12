Amber Heard



Amber Heard a de nouveau évoqué sa relation avec Johnny Depp et surtout les conséquences de son divorce et de sa plainte. Et visiblement, lorsque l’on porte plainte contre un acteur mondialement connu, on n’en sort pas indemne : «Des amis m’ont dit que je n’aurais plus jamais de travail en tant qu’actrice. Que je serais sur une liste noire», confie-t-elle dans une tribune du Washington Post qu’elle a publiée elle-même, mardi 18 décembre.

Ses amis n’avaient manifestement pas tort, suite à cette plainte, elle se retrouve soudainement boudée par les castings et les marques n’hésitent pas à la planter, au dernier moment : «Un film sur lequel je travaillais depuis deux ans a décidé de caster quelqu’un d’autre. Je venais de tourner une campagne de publicité pour les deux années à venir en tant que visage d’une marque de mode importante et la compagnie m’a lâchée. Des questions se sont posées quant à savoir si je pouvais garder mon rôle dans les films Justice League et Aquaman».



Isabelle Huppert



Isabelle Huppert sera l'égérie de la prochaine cérémonie des Césars du cinéma français, dont elle illustrera l'affiche officielle, a annoncé l'Académie des arts et techniques du cinéma. L'actrice à 24 ans dans le personnage de Violette Nozière, film de Claude Chabrol, d'après une photo de tournage signée Robert Corbeau, apparaît sur l'affiche officielle de la 44e cérémonie qui se déroulera le 22 février salle Pleyel à Paris, en direct et en clair sur Canal +

Au Festival de Cannes, l'actrice a été récompensée en 1978 par le Prix de la meilleure interprétation féminine pour ce rôle. Un prix qu'elle recevra une seconde fois à Cannes en 2001, pour "La Pianiste" de Michael Haneke. En 1996, Isabelle Huppert a été récompensée par le César de la meilleure actrice pour "La Cérémonie" de Claude Chabrol.

Sa performance dans "Elle" de Paul Verhoeven, pour lequel elle est nommée en 2017 aux Oscars et récompensée d'un Golden Globe, lui a valu en France un deuxième César de la meilleure actrice. "Déjà plus de 40 ans de carrière et nous continuons de découvrir le naturel incroyable de son jeu, le caractère unique de chacune de ses performances !