Brian May



Le guitariste de Queen, Brian May, va sortir pour le jour de l'An un nouveau morceau, en hommage à une sonde de la Nasa qui s'apprête à battre un record historique. Le 1er janvier, la sonde New Horizons va en effet survoler un objet spatial surnommé Ultima Thule, situé à 1,6 milliard de kilomètres au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper. Jamais un véhicule spatial n'avait effectué un survol aussi lointain. Un scientifique de la Nasa a demandé au guitariste britannique - accessoirement titulaire d'un doctorat en astrophysique - de composer de la musique pour l'occasion. Résultat: à 71 ans, Brian May va sortir "New Horizons", son premier single solo depuis 1998.

"Réunir ces deux aspects de ma vie, l'astronomie et la musique, était un défi intéressant", a expliqué l'ancien compère du chanteur Freddie Mercury dans un communiqué. Il tenait à rendre hommage à cette réussite scientifique. "C'est le point le plus lointain que la main de l'Homme ait jamais atteint", a-t-il ajouté.



Harvey Weinstein



Harvey Weinstein, cible numéro 1 du mouvement #MeToo, peut-il s'extirper des griffes de la justice? Son avocat Ben Brafman a plaidé jeudi pour l'abandon des poursuites contre l'ex-producteur de cinéma, arguant de graves erreurs commises par un détective chargé de l'enquête. Défense et accusation se retrouvées devant le juge de Manhattan, James Burke, jeudi dans la matinée, pour une audience déterminante pour l'ex-tout puissant producteur de 66 ans, qui risque la perpétuité. Accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles par plus de 80 femmes, dont Angelina Jolie ou Ashley Judd, Harvey Weinstein a beau assurer que tous ses rapports sexuels étaient consentis, il est devenu l'incarnation des abus perpétrés impunément par des hommes de pouvoir, dénoncés par le mouvement #MeToo. Mais depuis son inculpation en mai puis juillet pour des fellations forcées en 2004 et 2006 et pour viol en 2013, sur trois femmes différentes, son avocat, parmi les plus aguerris du barreau new-yorkais, a marqué des points.