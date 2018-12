Marvin Gaye

Robin Thicke et Pharrell Williams ont été définitivement condamnés pour le plagiat d'un titre de Marvin Gaye dans leur tube "Blurred Lines", et devront payer au total près de 5 millions de dollars d'indemnités aux héritiers du chanteur, ont rapporté jeudi des médias américains. C'est un juge de Los Angeles qui vient selon eux de confirmer l'arrêt rendu en mars par la Cour d'appel de Californie. Cet arrêt condamnait Robin Thicke et Pharrell Williams pour avoir porté atteinte aux droits d'auteur de Marvin Gaye, décédé en 1984, en copiant partiellement son titre de 1977 "Got to Give It Up". En première instance en 2015, les deux chanteurs avaient été condamnés à verser 7,4 millions de dollars de dommages-intérêts aux héritiers de Marvin Gaye, un montant ensuite revu à la baisse. Le jugement rendu à Los Angeles le 6 décembre a fixé à près de 5 millions de dollars au total les indemnités que devront payer les deux artistes et la maison d'édition de Pharrell Williams.



Janet Jackson

La chanteuse américaine Janet Jackson va entrer avec les groupes britanniques The Cure et Radiohead au Rock and Roll Hall of Fame, a annoncé jeudi le panthéon du rock'n'roll, qui a depuis longtemps ouvert ses portes à d'autres genres musicaux. La cuvée 2019 est complétée par trois autres groupes britanniques, Def Leppard, Roxy Music et The Zombies, qui représentent trois styles très différents, ainsi que par la chanteuse américaine Stevie Nicks, déjà membre avec son groupe Fleetwood Mac mais honorée cette fois-ci à titre individuel.

Même si le palmarès est globalement assez rock, l'inclusion de la chanteuse pop Janet Jackson démontre la volonté du Hall of Fame de ne pas se cantonner au rock stricto sensu. Il a notamment déjà accueilli plusieurs rappeurs ou artistes issus du folk, du reggae, de la soul et du R&B.