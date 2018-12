"A Star Is Born"

Le drame romantique "A Star Is Born", avec Lady Gaga et Bradley Cooper, a remporté mercredi le plus grand nombre de nominations pour les Screen Actors Guild (SAG) Awards, des prix considérés comme un indicateur majeur pour les Oscars. Au total, ce remake d'un film de 1937 a été sélectionné à quatre reprises, juste devant "BlacKkKlansman", le film de Spike Lee, et "La Favorite", avec trois nominations. "A Star Is Born" marque les débuts derrière la caméra de Bradley Cooper ("Very Bad Trip", "American Sniper"), qui joue aussi le rôle d'un chanteur de country alcoolique dont la carrière est sur le déclin. Il tombe amoureux d'une chanteuse interprétée par la popstar Lady Gaga, qui a très favorablement surpris critiques et spectateurs dans ce rôle.



Abdelkader Chaoui

L’écrivain Abdelkader Chaoui présentera son dernier roman «Boustane Assayida» (Le jardin de Madame), le 22 décembre courant à Agadir. La rencontre autour de cette œuvre publiée en novembre 2018 aux éditions Le Fennec, est organisée par la Faculté des lettres de l’Université Ibn Zohr en partenariat avec l’Alliance des écrivains du Sud. Le débat sera modéré par les universitaires Abdeslam Fizazi et Abdelaziz Rachdi. Ecrivain, enseignant, journaliste et ancien militant de gauche, M. Chaoui est l'auteur d'une quinzaine de livres dont plusieurs romans en langue arabe.