Exposition

La Semaine culturelle marocaine au Koweït, initiée par l’ambassade du Maroc au Koweït (9-13 décembre), est marquée par l’organisation d’expositions qui mettent en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artistique marocain.

Organisé en partenariat avec le Conseil koweïtien de la culture, des arts et de littératures, et plusieurs partenaires, cet évènement connaît la tenue d’une exposition de manuscrits rares et anciens, en partenariat avec la Bibliothèque Royale, ce qui a permis aux visiteurs, venus nombreux, de prendre connaissance de la valeur historique et intellectuelle des manuscrits exposés.

Le même espace accueille un Salon de l’artisanat marocain, organisé en partenariat avec la Maison de l’artisan, où le patrimoine marocain authentique est présent en force à travers des habits traditionnels (caftan, takchita, jabador) et produits de cuir (babouche, cherbil...).

Par ailleurs, un Salon des instruments musicaux marocains a été inauguré. A cette occasion, un ouvrage du chercheur Oualid Seyf, conseiller au bureau du secrétaire général du Conseil national koweïtien de la culture, des arts et de littératures a été présenté.



Dictionnaire

Le Qatar a lancé, lundi, la première partie du “Dictionnaire historique de Doha de la langue arabe”, un glossaire agrégeant environ 100.000 entrées avec 250 millions vocables pouvant atteindre un milliard d’ici l’achèvement de cette oeuvre aux proportions monumentales. Selon ses auteurs, il s’agit d’un évènement historique auquel se sont associées un parterre de personnalités politiques, scientifiques et diplomatiques arabes et étrangères. Selon le chercheur marocain Azzeddine El Bouchikhi, directeur exécutif du projet, la première partie de cette oeuvre, qui couvre une période de dix siècles selon un ordre chronologique du 5ème siècle avant l’Hégire jusqu’au 6ème siècle après, propose un recueil de base ouvert sur les périodes et ères suivantes et qui peut être actualisé et modernisé en permanence.