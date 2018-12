Johnny Hallyday



Un an après la mort de Johnny Hallyday, plus d'un millier de fans sont venus assister dimanche matin à une cérémonie dédiée à leur idole, en l'église de la Madeleine à Paris, là même où s'était déroulé "l'hommage populaire" au rockeur.

A l'intérieur de l'église, plus d'un millier de personnes étaient réunies pour assister à une messe en hommage au chanteur, et des centaines de fans qui n'avaient pu entrer dans le bâtiment, le nombre de places étant limité, étaient massés autour du célèbre monument parisien. "Que le désespoir soit pour nous source d'espérance", a lancé au début de la cérémonie le père Bruno Horaist, le curé de la Madeleine, qui anime une messe en mémoire du chanteur le 9 de chaque mois, en écho à l'hommage populaire qui avait été rendu le 9 décembre 2017 à la star décédée quatre jours plus tôt.

L'office, où le célèbre refrain de Johnny "Retiens la nuit" (signé Aznavour) a résonné pendant la communion, était retransmis en direct sur la chaîne catholique KTO et sur YouTube. Plusieurs fans interrogés par l'AFP ont fait part de leur grande émotion avant la messe.



Prix Hassan II

des manuscrits



La cérémonie de remise du Prix Hassan II des manuscrits, dans sa 39ème édition, se tiendra le 13 décembre à Rabat, a annoncé vendredi le ministère de la Culture et de la Communication-département de la Culture.

Cette cérémonie, qui se tiendra à la salle des conférences de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la promotion et de la mise en valeur du patrimoine marocain manuscrit, a indiqué le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, il sera procédé à la remise du grand Prix Hassan II des manuscrits et de trois autres distinctions d'encouragement, ainsi qu'à la projection d'un film documentaire sur le Prix Hassan II des manuscrits.