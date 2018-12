Taha Adnan

L'écrivain et poète marocain Taha Adnan a récemment présenté, au Théâtre "La Balsamine" à Bruxelles, sa nouvelle production dramaturgique "Dounia", un monodrame intense et touchant sur la quête existentielle d'une jeune femme tiraillée entre son passé et son présent.

Après "Bye-Bye Gillo", un récit poignant sur l'immigration, primé dans de nombreux festivals, Taha Adnan explore avec "Dounia" les méandres tortueux de l'âme humaine à la fois complexe et fascinante. Dans cette pièce en 18 actes, Taha Adnan permet à son héroïne "Dounia" de se livrer avec candeur et spontanéité pour s'affranchir enfin du poids trop lourd d'un passé chargé d'angoisses et d'épreuves difficiles.

Fille de migrants marocains établis à Bruxelles, Dounia est la dernière d'une fratrie de sept enfants. Née suite à une grossesse "non désirée", elle s'est toujours sentie comme la fille "mal-aimée". Et le conflit culturel et intergénérationnel avec ses propres parents, ainsi que l’absence de dialogue ne faisaient qu'accentuer sa solitude et son isolement.



Beyoncé

La superstar de la chanson américaine Beyoncé a honoré dimanche la mémoire de Nelson Mandela lors d'un concert géant qui a également réuni à Johannesburg d'autres vedettes comme Ed Sheeran, Jay-Z, Pharrell Williams et Usher.

Ce show était le point culminant d'une série d'événements organisés pour le centenaire de la naissance, le 18 juillet 1918, du héros de la lutte contre l'apartheid. Il s'inscrivait aussi dans le cadre d'une campagne destinée à éradiquer la pauvreté et la malnutrition infantile et à améliorer l'égalité entre les sexes.

Beyoncé a interprété plusieurs de ses titres phares et chanté en duo avec Ed Sheeran dans un stade de Johannesburg. Des milliers de fans, dont beaucoup avaient obtenu des billets gratuits en récompense de leur engagement militant, se sont rendus au stade plusieurs heures avant le début du concert.