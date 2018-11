Abdelkader Moutaâ

La 4ème édition du Festival international de la création théâtrale à Fquih Ben Saleh qui aura lieu du 18 au 23 décembre prochain réserve un hommage au comédien Abdelkader Moutaâ pour l'ensemble de sa carrière. Les organisateurs de ce festival qui se tient sous le signe ''Le théâtre, un pont de dialogue entre les peuples et les civilisations'' soulignent que cet hommage est une manière de célébrer le parcours de ce talentueux comédien et acteur de cinéma et de télévision. Par ailleurs, six pièces ont été sélectionnées et seront en lice pour les sept prix de ce festival (Grand prix, meilleur texte, meilleure mise en scène, meilleure scénographie, meilleure interprétation masculine, meilleure interprétation féminine et prix du jury).



Gérard Depardieu

La star du cinéma français Gérard Depardieu a été entendu par la police mardi dans une enquête dans laquelle il est visé pour viols et agressions sexuelles, a-t-on appris mercredi de source policière. L'acteur "a été entendu en audition libre" et "n'a pas été placé en garde à vue", a précisé la source policière confirmant une information de RTL. Gérard Depardieu est accusé de viols et agressions sexuelles par une jeune comédienne. La plainte contre Gérard Depardieu, 69 ans, a été déposée fin août. Les faits se seraient déroulés au domicile parisien de la star, un hôtel particulier dans le centre de Paris, les 7 et 13 août. "Gérard Depardieu conteste absolument toute agression, tout viol", avait réagi, après le dépôt de plainte, son avocat Me Hervé Temime auprès de l'AFP. "Je regrette le caractère public de cette procédure qui porte un préjudice majeur à Gérard Depardieu, dont je suis convaincu que l'innocence sera reconnue", avait déclaré Me Temime, appelant à "un maximum de retenue et de modération".