Damien Chazelle



Atlantique Studio, filiale du Français Lagardère Studios, va coproduire la série que prépare le réalisateur de "La La Land" et "First Man", Damien Chazelle, pour Netflix, et dont le tournage démarrera à Paris au premier semestre 2019, a indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du site Variety. Cette série musicale centrée sur une boîte de nuit, son propriétaire et le groupe qui s'y produit, s'intitule "The Eddy". La musique est composée par l'auteur à succès Glen Ballard, qui a contribué à plusieurs albums célèbres, dont "Bad" de Michael Jackson. Atlantique Productions, qui sera producteur exécutif sur le projet, a notamment produit les séries "Borgia" ou "Le Transporteur".La série mettra en scène des personnages anglophones, francophones et arabophones. Le casting est en cours.



Rita Moreno



L'actrice américaine d'origine portoricaine Rita Moreno, âgée de 86 ans, va coproduire et jouer dans le remake, réalisé par Steven Spielberg, de la comédie musicale "West Side Story", dont la version originale lui avait valu un Oscar en 1962, a annoncé mardi son attachée de presse. La comédienne ne faisait pas initialement partie du projet, qui sera le premier film musical de Steven Spielberg. "Je suis très curieuse de voir ce qu'il fait", avait-elle déclaré à l'AFP en mai dernier au sujet du réalisateur à succès. "Je suis très nerveuse aussi. Il y a beaucoup de clichés dans le film, mais je suis sûre qu'il les évitera". Steven Spielberg avait déjà envoyé un premier signal lors du casting et recherché des candidats d'origine hispanique pour les rôles majeurs de Maria, Anita et Bernardo. Dans le film originel, Anita était le seul de ces trois personnages interprétés par une personne d'origine hispanique, en l'occurrence Rita Moreno.