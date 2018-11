Subvention

La subvention accordée à la production cinématographique nationale a atteint 42 millions de dirhams (MDH) en 2018, alors que le soutien destiné aux festivals et manifestations cinématographiques s'est élevé à 23 MDH durant la même année, profitant à 64 associations, a indiqué samedi le ministère de la Culture et de la Communication. La subvention accordée aux salles de cinéma a bénéficié en 2018 à quatre salles au niveau national et trois autres qui ont fait l'objet de modernisation, outre un complexe cinématographique, a précisé le ministère dans un communiqué rendu public à l'issue des deux réunions séparées tenues jeudi par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj avec des représentants de la Chambre marocaine des producteurs de films et des représentants de la Chambre nationale des producteurs de films.



Festival



La 3ème édition du "Festival international Agora du cinéma et de philosophie" aura lieu, du 28 novembre au 1er décembre, à Fès sous le thème "Gilles Deleuze et le cinéma". Initiée par l’Association des Amis de la philosophie en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), les Instituts français et de Cervantès de Fès, cette manifestation culturelle sera l'occasion de débattre de la philosophie, du cinéma et de l’esthétique. Ce rendez-vous cinématographique, auquel prendront part des intellectuels et des cinéastes marocains et étrangers, verra l'organisation de plusieurs ateliers thématiques. Dédié au philosophe français Gilles Deleuze (1925-1995) qui s’est intéressé, entre autres, au cinéma, la philosophie politique, la peinture, la psychanalyse, la métaphysique et aux sciences humaines et sociales, le festival est prévu dans trois espaces culturels, à savoir le complexe culturel Al Hourria, le Cinéma "Boujloud " et la Maison de la culture-Fès.