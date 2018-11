Mehdi Qotbi

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, a effectué jeudi dernier une visite de travail à Madrid au cours de laquelle il a eu des entretiens avec le ministre espagnol de la Culture et du Sport, José Guirao, et d’autres responsables espagnols. Les préparatifs de la saison culturelle marocaine en Espagne et de celle du pays Ibérique dans le Royaume, prévues respectivement en 2020 et 2021, ont été au centre de cette entrevue, ainsi que de celles avec le directeur du Musée archéologique national espagnol, Andrés Carretero, le directeur du Musée Reina Sofia, Manuel Borja, et le directeur adjoint des Archives de l’Etat espagnol, Sveriano Hernandez. La saison culturelle marocaine en Espagne et celle du pays Ibérique dans le Royaume ambitionnent de faire découvrir au public, à travers des expositions, des concerts de musique et d’autres activités culturelles, les multiples aspects du patrimoine, de l’histoire et de la culture communs entre le Maroc et l’Espagne. Elles visent, en outre, à promouvoir la présence de l’art et de la culture marocains dans les musées et les différents espaces d’exposition d’Espagne et vice-versa.



Brahim El Mazned

La 5ème édition du Festival et marché des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient "Visa for Music", qui prend fin samedi, constitue la première plateforme professionnelle rassemblant les artistes et l'industrie de la musique du Maroc, du Moyen-Orient et d'Afrique, a indiqué son directeur, Brahim El Mazned. "Visa for Music se veut un rendez-vous annuel qui constitue une sorte de marché international ayant pour objectifs notamment la dynamisation des industries créatives et le développement de l’économie de la culture", a expliqué M. Mazned dans une déclaration à la MAP. La principale mission de Visa For Music, a-t-il poursuivi, est de favoriser la constitution d’un marché de la musique d’Afrique et du Moyen-Orient, afin d’offrir une meilleure visibilité aux artistes, un environnement propice à la créativité et à la professionnalisation du secteur culturel et artistique.