Florent Pagny



Entre 1988 et 1991, le couple formé par Vanessa Paradis et Florent Pagny a passionné la presse people de l'époque. Elle avait à peine 15 ans et lui 26. Fatigué par les paparazzis qui le traquent à cause de cette relation, le chanteur a écrit le titre "Presse qui roule". Mais au bout de trois ans, Vanessa tombe amoureuse de Lenny Kravitz. Dans une nouvelle biographie sur Florent Pagny, "L'homme qui marche", les auteurs Valérie Alamo et Stéphane Deschamps reviennent sur cette période difficile. Au moment de sa rupture avec Vanessa, Florent ne connaît plus le même succès avec le public et son deuxième album fait un flop. "C'est le début de la spirale infernale, Florent entre dans le tunnel... Comme il ne peut plus régaler les prétendus copains, le vide se fait autour de lui", révèle un extrait du livre, rapporté par Gala. Déçu par ses amis, le chanteur aurait confié: "Tous mes potes issus de ma bande originelle préfèrent alors passer les fêtes d'anniversaire avec Vanessa plutôt qu'avec moi, et là, tu en comprends beaucoup sur la nature humaine." En avril dernier, Florent Pagny s'était aussi souvenu de sa relation avec Vanessa Paradis sur France 3. "Me promener avec Vanessa, c'était un truc de fou. Avec elle, j'étais zappé par tout le monde. J'étais son porteur de valises, pas son mec. Elle rayonnait, comme une Bardot..." Depuis 1993, il est en couple avec Azucena Caamaño, une artiste peintre. Ils ont deux enfants: Inca et Aël.



Salif Keïta



La légende de la musique africaine Salif Keïta a présenté samedi dernier son nouvel album à Fana, petite ville du Mali où une fillette albinos de cinq ans a été assassinée en mai, lors d'un concert hommage destiné également à dénoncer les meurtres rituels d'albinos en Afrique. Dans un stade de football archi-comble, un événement jamais vu dans cette localité de quelque 20.000 habitants située à 120 km de Bamako, le musicien de 69 ans, atteint lui-même d'albinisme, s'était entouré du Sénégalais Ismaël Lô, de l'artiste géorgien albinos Bera, de l'humoriste malien Yaro ou encore des chanteuses malienne Safi Diabaté et sénégalaise Maah Koudia Keït, militante elle aussi de la cause des personnes albinos.