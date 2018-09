Valtonyc



La justice belge a rejeté lundi la demande de remise à l’Espagne du rappeur Valtonyc, condamné dans son pays à trois ans et demi de prison pour “apologie du terrorisme” dans ses chansons et actuellement exilé en Belgique, ont annoncé ses avocats. “Le juge a décidé qu’il n’y aurait pas d’extradition”, a déclaré l’un des conseils, Me Simon Bekaert, à l’issue d’une audience au tribunal de Gand (nord). Les avocats ont expliqué que les incriminations retenues par la justice espagnole n’avaient pas d’équivalent dans le droit belge. Ils ont souligné que le parquet de Gand pouvait toutefois faire appel de ce rejet. “Je suis satisfait, content”, a réagi le rappeur devant la presse. De son vrai nom José Miguel Arenas Beltran, Valtonyc, rappeur majorquin de 24 ans, est visé depuis le 24 mai par un mandat d’arrêt international émis par la justice espagnole.



Peter Farrelly



“Green Book” du réalisateur américain Peter Farrelly a remporté dimanche le prix du public au Festival international du film de Toronto (TIFF), une récompense qui pourrait en faire un prétendant surprise aux Oscars. Le film, avec en vedettes Mahershala Ali et Viggo Mortensen, raconte les tribulations d’un videur italo-américain engagé comme chauffeur par un pianiste noir pour l’accompagner lors d’une tournée dans le sud des Etats-Unis, dans les années 1960. “Cette victoire va au-delà de mes rêves les plus fous”, s’est réjoui le réalisateur dans une brève déclaration lue par les organisateurs.