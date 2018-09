Smashing Pumpkins



Les Smashing Pumpkins ont annoncé vendredi avoir enregistré dans leur formation initiale un nouvel album, près de deux décennies après leur séparation acrimonieuse. L’album, qui sortira le 16 novembre, s’intitule “Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” Le groupe, un des plus populaires du rock alternatif des années 90, a sorti un nouveau single de l’album, intitulé “Silvery Sometimes (Ghosts)”, un titre qui rappelle le son pop plus accessible adopté par les Pumpkins à la fin des années 90. Billy Corgan, leader historique du groupe, a réuni le guitariste James Iha et le batteur Jimmy Chamberlin pour la première fois depuis 2000 pour une tournée de concerts centrés sur les plus gros succès du groupe. Après la séparation du groupe en 2000, Billy Corgan a continué à enregistrer des albums sous le nom de Smashing Pumpkins, mais avec de nouveaux musiciens. Toutefois la bassiste des débuts D’arcy Wretzky, qui a eu une relation particulièrement tendue avec Corgan et des problèmes de drogue, reste absente de cette reformation.



Magazine

Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé, jeudi, la reprise de la publication du magazine “La Culture marocaine” sous un nouveau format. Un communiqué du ministère indique que cette décision renseigne sur la grande importance qu’accorde le ministère aux publications culturelles et témoigne de son engagement à garantir le principe de la continuité des publications en vue d’enrichir le champ culturel marocain et d’encourager la création du savoir dans ce domaine.

Tout en se mettant au diapason des mutations qualitatives dans le secteur, le magazine représentera les différentes expressions culturelles et artistiques, relève le communiqué, notant que cette publication se voudra un “miroir” qui reflètera l’image du Maroc culturel et artistique dans une société de la science et du savoir.