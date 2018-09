Véronique Sanson



La chanteuse française Véronique Sanson est contrainte d’annuler la quasi-totalité de ses concerts prévus au mois de novembre pour “soigner une tumeur qui a été détectée très récemment”, a annoncé mardi son producteur Gilbert Coullier. La chanteuse de 69 ans, dont un album de duos “Duos Volatils” doit sortir le 23 novembre, “est dans l’obligation de subir un traitement qui nécessite plusieurs semaines d’immobilisation”, ajoute le communiqué, sans préciser la nature de la tumeur. Elle devrait être en mesure de reprendre la scène à partir du 30 novembre à Tours (ouest) ainsi que pour ses concerts à Paris entre le 18 et le 22 décembre.



David Bowie



Le premier enregistrement connu de David Bowie, qui à l’époque avait 16 ans et était le chanteur du groupe The Konrads, a été vendu mardi aux enchères en Grande-Bretagne pour près de 40.000 livres (45.000 euros). La maison d’enchères Omega Auctions, spécialisée dans la musique, a indiqué qu’au cours d’enchères “frénétiques” l’enregistrement, datant de 1963, a fait l’objet à quatre reprises d’une surenchère de 10.000 livres avant d’être adjugé pour 39.360 livres.

L’enregistrement avait été découvert cette année dans un grenier, avait révélé auparavant Omega, basée dans le nord-ouest de l’Angleterre.

La chanson, intitulée “I Never Dreamed”, a été enregistrée dans un studio en 1963, lorsque le groupe a demandé à David Bowie, à l’époque connu sous son nom David Jones, de l’interpréter en solo.