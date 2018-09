Steve McQueen

Quatre ans après son Oscar pour "12 years a slave", le réalisateur britannique Steve McQueen est revenu sous les projecteurs dimanche avec la présentation au Festival de Toronto de son nouvel opus, "Widows" ("Les Veuves"), un film coup de poing qui fait la part belle aux femmes. Avec en vedette Viola Davis, première actrice noire en lice pour trois Oscars, "Widows" est une adaptation d'une série britannique éponyme de 1983. Une série que McQueen regardait quand il était adolescent et qui lui "parlait en tant que garçon noir de 13 ans à Londres". Dans cette série, l'histoire de femmes qui prennent leur destin en main après la mort de leurs conjoints dans un braquage, "ces quatre femmes étaient jugées sur leur apparence plutôt que sur leur personnalité", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse au Festival international du film de Toronto (TIFF), où il présentait son film en première mondiale.



Avril Lavigne

Après cinq ans d’absence, Avril Lavigne est bel et bien de retour. Fini les baggies et mèches de couleurs roses dans les cheveux, la belle blonde prend un nouveau départ. Sur son compte Instagram, la chanteuse semble avoir dit adieu à son allure d’ado pour devenir une belle jeune femme de 33 ans. Un changement qui se ressent sur son nouvel opus, largement inspiré de son combat contre la maladie de Lyme dont elle a été atteinte.

"Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin annoncer le premier single de mon nouvel album avec sa date de sortie. Cinq ans se sont écoulés depuis la sortie de mon dernier album. J'ai passé ces dernières années à la maison à combattre la maladie de Lyme. Ce furent les pires années de ma vie alors que je traversais des combats physiques et émotionnels. J'ai pu transformer ce combat en musique dont je suis vraiment fière", écrit-elle.