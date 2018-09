Mac Miller



Le rappeur Mac Miller, qui a conquis ses fans avec son hip-hop rétro et attiré l'attention avec des chansons sur son ancienne petite amie Ariana Grande et sur le président américain Donald Trump, est décédé à 26 ans, selon des médias américains. Le site spécialisé dans les célébrités TMZ a indiqué vendredi que le jeune homme avait, semble-t-il, succombé à une overdose à son domicile, près de Los Angeles. Le magazine US Weekly annonce également son décès. Sollicité par l'AFP, un porte-parole du chanteur n'était pas immédiatement disponible. Les services d'urgences de Los Angeles ont refusé de s'exprimer. Ce décès intervient quelques mois après la fin de sa relation de deux ans, très médiatisée, avec la chanteuse Ariana Grande, qui a été considérée parfois comme sa source d'inspiration. En mai, peu après leur rupture, il avait eu un accident de voiture et avait été inculpé pour conduite sous l'influence de drogues ou d'alcool. Il parlait ouvertement de ses problèmes d'addiction et avait dit à l'occasion de la sortie en août de son cinquième album enregistré en studio, "Swimming", qu'il allait de mieux en mieux.



Vince Vaughn



L'acteur Vince Vaughn ("True Detective", "Serial Noceurs") a été inculpé pour conduite en état d'ivresse et refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier dans la banlieue de Los Angeles, a annoncé vendredi le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Vince Vaughn, 48 ans, a été arrêté à un point de contrôle d'alcoolémie le 10 juin peu après minuit, près de Manhattan Beach. Mais il a refusé de descendre de son véhicule malgré les injonctions répétées des policiers, qui ont fini par l'interpeller. Selon les analyses, il se trouvait en état d'ébriété au moment des faits et sera poursuivi pour cette infraction ainsi que pour son refus d'obtempérer. Il encourt une peine maximale de 360 jours de prison s'il est reconnu coupable, a indiqué le bureau du procureur. Un tribunal doit lui signifier formellement ces chefs d'accusation le 10 septembre.

L'acteur se trouvait cette semaine à la Mostra de Venise pour présenter le film "Dragged Across Concrete", où il joue aux côtés

de Mel Gibson et de Jennifer

Carpenter.