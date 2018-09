Johnny Hallyday

Le 51ème album studio de Johnny Hallyday, intitulé "Mon pays c'est l'amour", sortira le 19 octobre, a annoncé jeudi Warner, la maison de disques de la star française, né de père belge, et disparu le 5 décembre 2017 à 74 ans. Une photo en noir et blanc montrant Johnny, une main sur la hanche, regardant au loin derrière l'objectif dans une rue déserte, illustre la pochette de cet album très attendu par ses fans. Cet opus enregistré au cours des derniers mois de la vie de "l'idole des jeunes", a fait l'objet d'un différend entre sa veuve Laeticia Hallyday et ses deux enfants aînés, nés d'unions précédentes, David Hallyday et Laura Smet, au coeur d'une bataille juridique pour l'héritage de la star. Ces derniers s'estiment déshérités par le testament de leur père, rédigé en 2014 dans le cadre du droit américain et une première audience est prévue le 22 novembre en France pour débattre de la compétence du tribunal.



Burt Reynolds

L'acteur américain Burt Reynolds, une star hollywoodienne des années 1970 et 1980, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans, ont indiqué sa nièce et son manager. Dans un communiqué, sa nièce, Nancy Lee Hess, a qualifié sa mort jeudi de "tout à fait inattendue", même si elle a reconnu qu'il avait des problèmes de santé. Ayant commencé sa carrière en 1958, Reynolds avait connu la gloire dans les années 1980 pour ses performances acclamées dans "Délivrance", des succès commerciaux tels que "Smokey and the Bandit" (Cours après moi shérif), et "The longest yard" (Plein la gueule). Il avait trouvé un second souffle en 1997 avec une nomination pour l'Oscar du meilleur second rôle pour "Boogie Nights" et en remportant un Emmy Award pour son rôle dans la série télévisée "Evening Shade". Dans les années 1960, il a fait des dizaines d’apparitions dans des séries télévisées telles que "Bonanza", "The Twilight Zone" et "Perry Mason". Son premier rôle est apparu dans "Angel Baby" en 1961.