Costa Gavras

Le cinéaste franco-grec Costa Gavras, 85 ans, a dû démentir jeudi son propre décès, annoncé par plusieurs médias internationaux, sur la foi d'un faux tweet, qui serait une nouvelle action d'un journaliste italien souhaitant dénoncer la fragilité des réseaux sociaux. Joint au téléphone par la télévision publique grecque Ert, Costa Gavras a indiqué qu'il s'agissait "d'une blague de mauvais goût".

La fausse nouvelle a été publiée jeudi vers 12H00 GMT sur un compte twitter présenté comme celui de la nouvelle ministre grecque de la Culture Myrsini Zorba, et a été repris immédiatement par de nombreux médias dans le monde entier. Le ministère de la Culture, joint au téléphone avant l'intervention de M. Gavras à Ert, avait démenti la nouvelle à l'AFP, en soulignant que la ministre "n'a fait aujourd'hui aucun tweet sur son compte personnel ou officiel".



Festival

Le Festival du film de Londres a annoncé jeudi qu'il mettait les femmes à l'honneur de son édition 2018, dont cinq des dix films en compétition sont l'oeuvre de réalisatrices. "Nous avons sélectionné un très petit nombre de films en compétition. Nous voyons quelque chose de spécial dans le travail de ces réalisateurs", a déclaré la directrice du British Film Institute (BFI), au cours de la présentation du programme du festival. "Et parmi eux, 50% sont des femmes. Je pense que ça en dit long".

La Colombienne Cristina Gallego, l'Américaine Karyn Kusama, l'Italienne Alice Rohrwacher, l'Autrichienne d'origine iranienne Sudabeh Mortezai et la Chilienne Dominga Sotomayor sont les cinq réalisatrices en lice pour le prix du meilleur film.