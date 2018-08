Court-métrage

La commission de sélection des films de court-métrage marocains, candidats à la compétition officielle de la 16è édition du Festival du court-métrage méditerranéen de Tanger, qui se tiendra du 1er au 6 octobre prochain, a sélectionné quatre films pour représenter le Maroc à la compétition officielle. Dans un communiqué, le Centre cinématographique marocain (CCM) précise qu'il s'agit des films suivants : "Jour d'automne" d'Imad Badi (17 min), "Les corbeaux" de Madane El Ghazouani (26 min), "Roujoula" d'Ilias Al Faris (22 min) et "Yara Zed" de Hamza Atifi (17 min). Cette commission était présidée par le réalisateur Hassan Dahani et composée du critique Ahmed Araib, du directeur du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, Noureddine Bendriss, du membre du comité d’organisation du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, Driss Skaika, et du directeur artistique du Festival international de cinéma d’animation de Meknès, Mohamed Beyoud.



Rencontre des écrivaines

Les villes de Tétouan, M’diq, Chefchaouen et Larache abrite, du 25 au 28 octobre prochain, la 13ème édition de la Rencontre internationale des écrivaines, qui se tient pour la première fois dans un pays arabe et africain. La rencontre se veut une plateforme de rayonnement des écrivaines et des femmes de lettres arabes et africaines, et un lieu de rencontre entre celles-ci et leurs consœurs venues des quatre coins du monde. Elle vise également, selon les organisateurs, à faire la lumière sur le patrimoine matériel et immatériel, à faire connaître la créativité des écrivaines du monde et inciter les jeunes à l’écriture à travers des ateliers animés par des spécialistes. L a 13ème édition de la Rencontre internationale des écrivaines, qui sera présidée par la poétesse marocaine Fatima Zahra Bennis, intervient après la tenue des précédentes éditions dans des pays d’Amérique du Sud et du Nord et en Espagne. La Rencontre se poursuivra le 29 octobre à Tanger, Fès et Rabat.