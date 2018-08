Jean-Claude Van

Damme

Jean-Claude Van Damme aura prochainement son étoile à Ostende. Elle sera dévoilée le 9 septembre prochain à 19h00 dans le cadre du Festival du film d'Ostende, annoncent les organisateurs de l'événement dans un communiqué. L'étoile prendra place sur le Walk of Fame, situé sur la digue de la station balnéaire. L'acteur belge foulera par ailleurs le tapis rouge à l'occasion de la projection du film "LUKAS", réalisé par le Français Julien Leclercq, avec Sam Louwyck à l'affiche. Jean-Claude Van Damme y incarne le rôle de Lukas, un videur forcé de travailler avec la police pour ne pas perdre le droit de garde de sa fille. Dans cette optique, il va devoir infiltrer une organisation hollandaise spécialisée dans le blanchiment d'argent.



Ben Affleck

Ben Affleck a visiblement tourné la page Lindsay Shookus. Cette femme de 38 ans, productrice de télévision américaine et auréolée d'un Emmy pour son travail sur Saturday Night Live, avait été la première véritable histoire d'amour du réalisateur oscarisé d'Argo depuis la rupture de ce dernier avec Jennifer Garner. Mais aujourd'hui cette idylle appartient visiblement au passé. En effet, Ben Affleck lui aurait préféré une playmate, Shauna Sexton. Mannequin pour Playboy (entre autres), celle jolie blonde de 22 ans fréquenterait la star hollywoodienne depuis quelques jours. Le 16 août, ils ont été aperçus quittant séparément le Nobu restaurant à Malibu. Dimanche 19 août 2018, Affleck récidivait et cette fois-ci sans se cacher. La belle et son nouveau prince charmant étaient vus ensemble en train de passer commande au drive du Jack In The Box, l'une des adresses favorites de Ben Affleck.