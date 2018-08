Kaaris

Un mois en prison sans portable ? Impossible pour Kaaris qui, incarcéré à la prison française de Fresnes à la suite de sa violente bagarre avec Booba, vient de refaire son apparition sur les réseaux sociaux. Une photo et une vidéo du rappeur ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Un selfie de l’interprète de Dozo a notamment été publié il y a quelques jours sur Instagram, où on pouvait voir le natif d’Abidjan en compagnie d’un codétenu. En légende du cliché était écrit : «En direct avec le dozo mais toujours pas de nouvelles de Booba».

La diffusion de cette surprenante photo du rappeur en prison n’a pas été sans conséquences. Joint par France Info, Cédric Boyer, surveillant au centre pénitentiaire de Fresnes, a confirmé samedi 18 août que le cliché avait bien «été pris au centre pénitentiaire» où le rappeur est incarcéré jusqu’en septembre prochain.



Rihanna et Donald

Glover

Depuis la diffusion de son clip coup de poing et déjà mythique "This is America" en mai dernier, tout le monde suit attentivement l'évolution de Donald Glover, 34 ans, alias Childish Gambino.

Au mois de juillet, le créateur de la série "Atlanta" a publié un mini EP de deux titres baptisé "Summer Pack". Et cette semaine, une mystérieuse photo avec Rihanna se prête à toutes les interprétations sur les réseaux sociaux. Partagé en masse sur Twitter, le cliché montre Donald Glover et Rihanna sur le plateau d'un tournage encore incertain à Cuba.

Selon les hypothèses d'USA Today, il pourrait s'agir d'un clip musical ou d'un film. Le magazine cubain Vistar affirme de son côté que le projet se nomme "Guava Island" et ce long-métrage serait réalisé par Hiro Murai, le vidéaste qui a dirigé Donald dans "This is America".