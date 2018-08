Stormzy

Le rappeur britannique Stormzy a lancé jeudi une bourse d'études pour des étudiants noirs admis à Cambridge, afin de lutter contre la "sous-représentation" des "minorités" dans les meilleures universités. L'université de Cambridge, qui arrive en troisième place du classement de Shanghaï 2018 des meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde, avait été au cœur d'une controverse en juin, après avoir été contrainte de révéler au Financial Times que plusieurs de ses établissements n'avaient admis aucun ou qu'un seul étudiant noir par an entre 2012 et 2016. "En tant que minorité, nous sommes encore sous-représentés dans les meilleures universités", a déploré le chanteur noir sur sa page Facebook. "Je souhaite que cette bourse nous rappelle que nous sommes plus que capables d'étudier dans des établissements de ce niveau".

Ce projet, annoncé le jour des résultats du A-Level, équivalent britannique du baccalauréat, vise à encourager les étudiants issus de minorité à postuler à Cambridge. La bourse, financée par l'artiste de 25 ans, couvrira la scolarité et une partie des frais annexes de deux étudiants pour la rentrée 2018, et de deux autres l'année suivante.



Eric Antoine

"Destination Pékin !", la nouvelle production des studios d’animation Dreamworks est sortie sur les écrans le 15 août. Une fois n’est pas coutume, le héros est... un jars. Casse-cou et farceur, il va devoir gérer deux canetons. C'est Eric Antoine qui prête sa voix à ce drôle d'oiseau. Le magicien-humoriste rejoint ainsi le club des célébrités qui prêtent leur voix au cinéma d’animation. Dans la longue liste des animaux héros de cinéma, il nous manquait le jars. Une lacune aujourd'hui comblée grâce aux studios Dreamworks avec "Destination Pékin !". Premier long métrage de Christopher Jenkins, le film a été financé à hauteur de 40 millions de dollars par la Chine.