Oleg Sentsov

Plus de cent personnalités, dont les réalisateurs suisse Jean-Luc Godard et britannique Ken Loach, appellent à "agir vite pour ne pas laisser mourir" le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, détenu en Russie et en grève de la faim depuis près de trois mois.

"Alors que son état de santé semble se dégrader dangereusement de jour en jour, il faut agir. Et il faut agir vite", écrivent les signataires, dont la ministre française de la Culture Françoise Nyssen, dans une tribune publiée lundi sur le site du quotidien français Le Monde.



Festival

Le Festival national des arts d'Ahwach de Ouarzazate, placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, célèbre un art marocain authentique reliant le passé au présent avec une teneur culturelle et artistique à valoriser, a indiqué le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj. S'exprimant vendredi à Ouarzazate à l'ouverture de la 7ème édition du festival, M. El Aaraj, cité par un communiqué de son département, a souligné que Ouarzazate, à l'instar des autres provinces de la région, recèle un patrimoine matériel riche composé notamment de ksours, kasbahs et de gravures rupestres.