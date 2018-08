Demi Lovato

L'actrice et chanteuse pop américaine Demi Lovato s'est dite reconnaissante d'être en vie, après une overdose qui l'a menée à l'hôpital il y a deux semaines, et a déclaré avoir besoin de temps pour guérir de son addiction, dans un post Instagram publié dimanche. "Je veux remercier Dieu de m'avoir gardée en vie et en bonne santé", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle serait "toujours reconnaissante" du soutien de ses fans et attribuant sa survie au personnel du Centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où elle a été hospitalisée d'urgence le 24 juillet.

Demi Lovato, qui a annulé un concert à Atlantic City prévu deux jours après son hospitalisation, a laissé entendre qu'elle ne réapparaîtrait pas prochainement en public. "J'ai aujourd'hui besoin de temps pour me concentrer sur ma sobriété et ma guérison", a écrit la chanteuse à ses 70 millions d'abonnés Instagram.



Lady Gaga

La chanteuse américaine Lady Gaga a annoncé mardi qu'elle allait s'installer en résidence à Las Vegas pour donner deux spectacles différents, afin de présenter ses deux visages musicaux: l'un extravagant, l'autre plus sobre et jazzy. Comme notamment Céline Dion, Elton John ou encore Britney Spears avant elle, la chanteuse de 32 ans va donner des concerts dans la capitale du jeu à partir du 28 décembre et jusqu'à novembre 2019.

Elle va se produire sur la scène du tout nouveau Park MGM, un immense complexe hôtelier implanté sur le célèbre Las Vegas Strip et qui était autrefois le Monte Carlo Resort and Casino. "Nous créons un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant.