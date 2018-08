Haruki Murakami

L'écrivain japonais, Haruki Murakami, a animé, pour la première fois et pour le grand bonheur de ses fans, une émission de radio consacrée à la musique. Cet écrivain discret, pressenti pour le prix Nobel de littérature, a réjoui ses fans qui ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux après avoir écouté l'émission diffusée sur les ondes japonaises.

Le best-seller japonais a révélé lors de son émission de radio que la musique l'a beaucoup aidé. "Je n'ai pas appris les méthodes de l'écriture de la prose de quelqu'un d'autre. Je les ai acquises grâce aux rythmes, harmonies et improvisations propres à la musique", a-t-il précisé. Murakami est devenu un phénomène mondial suite à la publication de son roman "La Ballade de l'impossible" en 1987. Il a publié, par la suite, d'autres livres à succès comme "1Q84" et "Kafka sur le rivage".



Festival

La ville d'Agadir accueille la quatrième édition du Festival du Sahara, une manifestation culturelle et artistique mettant en valeur toute la richesse et la diversité du patrimoine culturel et historique du Sahara marocain. Le festival qui en est à sa quatrième édition est organisé par le Forum national des jeunes du Sahara, avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels et privés. Une délégation officielle comprenant des responsables de la wilaya de Souss-Massa, des élus de la région Souss-Massa et d'autres régions du Sud, a visité, dimanche, différents espaces d'exposition aménagés pour l'occasion dans une grande place du quartier Hay Mohammadi.

Le festival comporte en effet des expositions d'artisanat, des produits du terroir et des timbres postaux ainsi qu’une tante mettant en exergue le cérémonial du mariage sahraoui. Au jardin Olhao, une soirée artistique alliant chants, danses et poésies hassanies a été organisée en présence d'une assistance nombreuse, la poésie ayant toujours constitué un héritage précieux qui met en valeur l'histoire, les traditions et coutumes ainsi que le vécu des habitants du Sahara.