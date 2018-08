Jonah Hill

Depuis un an, on ne cesse de voir Jonah Hill fondre comme neige au soleil. Le comédien, longtemps connu pour ses rôles de bon copain enrobé, poursuit une incroyable transformation physique. L'apogée de ce changement semble avoir été atteinte sur le tournage de la nouvelle série Netflix "Maniac", série sur l'univers des essais pharmaceutiques. Dans le teaser de ce nouveau programme dévoilé dimanche 29 juillet, on découvre l'acteur hollywoodien très aminci, bien plus que sur tous les clichés de lui apparus ces derniers mois. "Maniac", réalisée par Cary Fukunaga (True Detective), sera disponible sur Netflix le 21 septembre prochain et mettra en scène Jonah Hill aux côtés de l'actrice oscarisée Emma Stone. La série suit deux inconnus qui se retrouvent impliqués dans un essai pharmaceutique hallucinant, qui tourne à la catastrophe.



Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy devait donner de la voix ce samedi sur la scène du Montivert Music festival, mais les organisateurs et la météo, surtout, en ont décidé autrement. A cause des orages, ils ont en effet préféré annuler sa prestation, comme celles de Marina Kaye, Axel Bauer, Christophe et Amir.

"Compte tenu des averses et des orages depuis tôt ce matin ainsi que des prévisions pour la soirée et enfin de l'alerte orange qui vient d'être déclenchée sur le département, en concertation avec les autorités et sur le principe de précaution, le festival est annulé", ont pu lire les festivaliers sur la page Facebook du rassemblement.