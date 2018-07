Tomasz Stanko

Trompettiste virtuose et précurseur du free jazz en Europe dans les années 1970, le Polonais Tomasz Stanko est décédé dimanche à 76 ans, a annoncé la radio publique polonaise en citant la fille de l'artiste. A partir de la fin des années 1950, Stanko avait sillonné les scènes, d'abord en Pologne puis à travers le monde, à la recherche de nouvelles inspirations et langages musicaux. Maître dans l'art de la ballade, ce trompettiste avait développé une esthétique entre tradition be-bop, dérapages free et musique contemporaine improvisée. Ses performances aux côtés d'autres géants du jazz mondial, et sa quarantaine de disques, notamment pour le label allemand prestigieux ECM dont il fut l'un des piliers, lui ont valu de très nombreux prix et récompenses tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Il fut le premier lauréat du Prix européen du jazz de l'Austrian Music Office en 2002. L'Académie française du jazz le récompensa en 2013 du Prix du Musicien Européen.



Carrie Fisher

Le tournage de "Star Wars: Episode IX" doit débuter la semaine prochaine, a indiqué Disney, révélant, à la surprise générale, l'apparition posthume lors de cet épisode de Carrie Fisher et la présence d'une autre star de la série, Mark Hamill, alias Luke Skywalker.

Le dernier opus de la saga doit sortir dans les salles obscures en décembre 2019. L'histoire reprend après la disparition probable de Luke Skywalker au dernier épisode. La princesse Leia, interprétée par Carrie Fisher, était toujours en vie à la fin de "Star Wars - Les derniers Jedi" (2017) mais l'actrice s'est éteinte en décembre 2016.