Livres en ligne



Les ventes de livres en ligne aux Etats-Unis ont égalé pour la première fois, en 2017, celles réalisées en points de vente physique, selon les chiffres publiés vendredi par l'Association des éditeurs américains (AAP). Dans le détail, le chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs par le biais de canaux de distribution en ligne a atteint 7,5 milliards de dollars, contre 7,6 milliards pour les ouvrages achetés en personne.

En 2016, les ventes physiques étaient encore sensiblement supérieures à celles réalisées sur Internet, avec 7,95 milliards de dollars contre 7,13. Au total, 2,72 milliards de livres ont été vendus aux Etats-Unis en 2017, un chiffre équivalent à celui de l'année précédente (2,71). Globalement, le marché a été soutenu par la croissance toujours impressionnante du livre audio, en hausse de 28,8% par rapport à l'année précédente, à 820 millions de dollars. Concernant les genres, les livres de "non-fiction" pour adultes ont tiré leur épingle du jeu, ainsi que la littérature jeunesse et surtout la fiction pour jeunes adultes.



Jawhara Talents 2018



Le Festival international Jawhara a annoncé samedi les gagnants de la 8ème édition de la compétition Jawhara Talents 2018 qui s'est déroulée du 19 au 21 juillet 2018 à la corniche de Sidi Bouzid. Ainsi, lors de la soirée de clôture de cette compétition, le prix "OCP" dans la catégorie "Chaabi" a été accordé à Daoui Sghayer d'El Jadida, indiquent dans un communiqué les organisateurs du Festival, notant que Blandy de Meknès a remporté, pour sa part, le prix "Total Maroc" (catégorie rap), tandis que le prix "Association des Doukkala" (catégorie fusion) a été octroyé à Hiwayga de Casablanca. Les lauréats vont bénéficier de l'enregistrement d’un single dans un des studios les plus prestigieux du Maroc, ainsi que l’opportunité de monter sur une des scènes du Festival international Jawhara 2019, ont précisé les organisateurs. Cette soirée a été animée par le show du Groupe "Med In Bled" et l'orchestre "Aziz Rhaitoumi", créant une ambiance folle et électrique où le public s’est laissé emporter par des rythmes endiablés.