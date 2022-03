Bouchra Boudchiche : Le Royaume, porte-étendard de la coopération internationale solidaire

Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc se positionne en "précurseur" en matière de coopération internationale solidaire, a affirmé, à Panama-City, l'ambassadrice du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche.



Pour le Maroc, la coopération est un mécanisme destiné à servir les peuples partout dans le monde, notamment en Afrique et en Amérique latine, a souligné l'ambassadrice, relevant que cette dynamique porte sur les questions de paix, de santé, de justice sociale, de développement durable, outre la protection de l'environnement et la bonne gouvernance.



Mme Boudchiche, qui s’exprimait lors d’une cérémonie marquant le début des célébrations du mois de la Francophonie, a indiqué que le Royaume est fortement engagé en faveur de la promotion des valeurs de solidarité internationale, du dialogue et du multilatéralisme. "Le Royaume a toujours adhéré à l'esprit de dialogue promu par les actions de coopération de la Francophonie sur des questions telles que les droits de l'homme, la démocratie, la formation, le partage d'expériences et de connaissances", a ajouté la diplomate selon un communiqué de la représentation du Maroc au Panama.



L'ambassadrice a réaffirmé, dans ce cadre, l’attachement ferme du Maroc aux valeurs de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), rappelant l’organisation à Fès en 2018 de la 2è Conférence internationale pour le dialogue des cultures et des religions.



Cet événement d’envergure a été organisé, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et l’OIF. Mme Boudchiche a, en outre, indiqué que le Maroc n'a ménagé aucun effort en faveur de la coopération Sud-Sud, la solidarité internationale, la promotion de la coopération culturelle et scientifique entre les pays partageant la langue française. L'ambassade du Maroc au Panama participe, pour la sixième fois consécutive, aux célébrations du mois de la Francophonie, avec au programme notamment la projection du film "Itar El-Layl" (Nuit entr'ouverte) de la réalisatrice Tala Hadid.



Le Maroc est membre, depuis 1981, de l’Organisation internationale de la francophonie, dont la mission principale est de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, et de développer une coopération éducative, économique et culturelle au sein des Etats et gouvernements de l’Organisation.