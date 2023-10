Bouchaib El Messaoudi : Le rôle des festivals devrait être d'encourager le cinéma et les cinéastes

Le cinéaste marocain Bouchaib El Messaoudi a officié en tant que membre du jury du 19ème Festival international du film musulman de Kazan, qui s'est tenu en septembre dans la capitale du Tatarstan, en Russie.

A cette occasion, M. El Messaoudi, qui cumule de nombreuses casquettes dont celles de médecin rhumatologue, critique de cinéma, romancier et acteur associatif, a accordé un entretien à la MAP, dressant une radioscopie sans concession de l'état du cinéma marocain, un secteur culturel à la visibilité croissante sur la scène mondiale, mais qui requiert davantage de soutien et d’encouragement.



Le cinéma marocain jouit d’une visibilité croissante au niveau des festivals internationaux. À votre avis, quelles en sont les raisons ?



Certes, le cinéma marocain s'est fait connaître dans plusieurs scènes internationales : arabe, européenne, africaine, ainsi que dans certains pays américains et asiatiques. Je rends à cet effet hommage notamment au regretté Noureddine Saïl, qui a encouragé les cinéastes en termes de quantité.



Ce dernier a grandement contribué au développement du cinéma. Je fais également référence aux efforts de certaines sociétés de distribution, notamment pour les œuvres professionnelles ou les coproductions impliquant des acteurs étrangers. Toutefois, lorsqu’il s’agit des films amateurs ou des autoproductions, l'accès aux festivals internationaux et mondiaux se fait via des efforts personnels. On voit certains films dans des festivals internationaux comme à Cannes, à Venise, en Allemagne, en Amérique et ailleurs.



Comment faire progresser le cinéma national afin d’accroître son rayonnement aux niveaux continental et international ?



Pour faire progresser le cinéma national et en faire un cinéma international, il faut conjuguer les efforts de toutes les parties en charge du secteur.

Les acteurs du secteur audiovisuel ont un rôle important et vital à jouer pour faire progresser ce secteur en renforçant la consultation et la coopération entre spécialistes, chacun dans son domaine et dans sa spécialité (scénariste, réalisateur, producteur, distributeur, avec la participation bien sûr des techniciens, etc.).



Vous avez officié en tant que membre du jury du 19ème Festival international du film musulman de Kazan. Pouvez-vous nous parler des caractéristiques des films qui étaient en compétition ?



Le choix du comité de sélection a été exceptionnel. Nous avons eu droit à une belle sélection cinématographique. Départager les films a été difficile et avait donné lieu à des discussions intenses et sérieuses. Plusieurs pays ont participé au festival : Russie, Iran, Irak, Égypte, Inde, Maroc... Les sujets étaient variés touchant à l'histoire, au social et à l'économique. Nous avons pu découvrir des cultures et des sociétés que nous ne connaissions pas ou peu.



Dans quelle mesure les festivals nationaux ont-ils participé au développement et à la promotion du cinéma marocain ?



Je pense que le Maroc figure parmi les pays qui comptent le plus grand nombre de festivals. Chaque ville marocaine organise un ou plusieurs festivals de cinéma.

Le rôle de ces festivals devrait être d'encourager le cinéma et les cinéastes, de faire connaître leur travail et de leur permettre de connaître le travail d’autres confrères, surtout dans un contexte marqué par la fermeture des salles de cinéma dans certaines villes. Les festivals sérieux doivent être encouragés financièrement et moralement.