Bob Dylan sort une chanson taillée pour cette période

Le chanteur américain et prix Nobel de littérature Bob Dylan a publié vendredi une chanson inédite de 17 minutes consacrée à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et taillée pour cette période de confinement.

C'est le premier titre original sorti par l'artiste depuis huit ans. "Murder Most Foul" ressemble davantage à un poème en vers déclamé lentement par un Bob Dylan accompagné au piano, aux percussions et au violoncelle, qu'à une chanson classique avec couplets et refrain. "C'était un jour sombre à Dallas", commence-t-il. "Novembre 63. Une journée qui restera tristement célèbre". Suit un récit du déroulement de cette journée, mélangé à une réflexion sur cette époque, matinée de saillies métaphysiques.

Bob Dylan a profité de la sortie de ce titre, dont il n'a pas indiqué quand il avait été conçu, pour remercier ses fans de leur "soutien et fidélité au fil des années", dans un message posté sur Twitter.

Le chanteur de 78 ans n'avait plus publié de musique nouvelle depuis la sorti de son album "Tempest", en 2012.

Le prix Nobel de littérature 2016 continue à se produire régulièrement en concert. S'il a annulé une série de spectacles prévus en avril au Japon du fait de la pandémie de coronavirus, il a, pour l'instant, maintenu le calendrier d'une tournée en Amérique du Nord, avec un premier concert le 4 juin à Bend, dans l'Etat américain de l'Oregon.