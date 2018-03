“Black Panther” dépasse les 500 millions de dollars en Amérique du Nord

“Black Panther”, premier super-héros noir auquel Marvel consacre un film, continue sa course en tête du box-office nord-américain, raflant 66,3 millions de dollars pour son troisième week-end d’exploitation et 501,7 millions depuis sa sortie, selon la société spécialisée Exhibitor Relations lundi. Ce 18e film de l’univers Marvel a été réalisé par le metteur en scène noir Ryan Coogler (“Creed”, “Fruitvale Station”), avec un casting d’acteurs noirs parmi les plus prisés à Hollywood: Chadwick Boseman, l’oscarisée Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, etc.

Le film n’a cessé d’enchaîner les records depuis sa sortie et il est désormais “le troisième film à avoir passé le plus rapidement la barre des 500 millions en Amérique du Nord”, après le site Box Office Mojo. Et alors qu’il ne sort que la semaine prochaine en Chine, “Black Panther” a déjà rapporté près de 900 millions de dollars dans le monde entier, a-t-il ajouté. Le film d’espionnage avec Jennifer Lawrence “Red Sparrow” a rapporté bien moins pour sa sortie: 16,8 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada. Il raconte l’histoire d’une ancienne danseuse de ballet recrutée contre son gré par les services secrets russes et qui va exceller dans son rôle d’espionne.

En troisième position arrive une autre nouveauté, “Death Wish” avec 13 millions de dollars. Bruce Willis y incarne un veuf empli de colère qui s’arme pour venger la mort de sa femme. Suit “Game Night”, avec Jason Bateman et Rachel McAdams, qui a rapporté 10,4 millions de dollars pour son deuxième week-end d’exploitation et 33,2 millions depuis sa sortie il y a deux semaines.

Il raconte l’histoire d’un couple, Max et Amy, qui organise chaque semaine une séance de jeu. Jusqu’à ce qu’une soirée spéciale avec le polar comme thème, préparée par le frère de Max, déraille au point que les participants se demandent si le jeu n’est pas devenu réalité.

La cinquième place est occupée par “Pierre Lapin”, avec 10 millions de dollars estimés sur le week-end et 84,1 millions en quatre semaines. Cette comédie familiale raconte les péripéties du célèbre personnage créé par l’auteure britannique Beatrix Potter.