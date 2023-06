Bjørn Berge : Le Maroc, partenaire de premier plan de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe

Le Maroc est un "partenaire de premier plan" de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe (CdE), a souligné, jeudi à Strasbourg, le Secrétaire général adjoint de l’Organisation, Bjørn Berge.



Les relations institutionnelles entre les deux parties se sont particulièrement renforcées avec l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, ainsi qu’avec le Comité des Ministres, grâce à un “solide” Partenariat de voisinage, a-t-il indiqué lors de la cérémonie de remise d’un don marocain au CdE sous forme d’une fontaine artisanale.



J’aimerais saluer tout particulièrement la coopération parlementaire”, a relevé le Secrétaire général adjoint du CdE, devant une assistance nombreuse constituée notamment du Consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi, de membres de la Délégation parlementaire du Maroc auprès de l’Assemblée Parlementaire du CdE, de responsables du CdE, de diplomates et d’ambassadeurs représentants permanents auprès dudit Conseil, ainsi que d’élus locaux et de plusieurs autres personnalités et d’acteurs associatifs représentant la communauté marocaine en Alsace.



Selon lui, grâce au statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, la Délégation du Parlement marocain “contribue activement aux travaux” de l’Assemblée. Il a, par ailleurs, relevé que le don fait ce jour par le Maroc au Palais de l’Europe “témoigne des liens tissés depuis plus d’une décennie entre notre Organisation et le Maroc, fondés sur un respect mutuel et sur la promotion des valeurs que nous partageons”.



La fontaine en mosaïque, offerte par le Maroc au Conseil de l’Europe, a été réalisée par des maîtres artisans de la ville de Fès. Le Royaume est le seul pays arabo-musulman et africain à faire un don de cette nature pour cette organisation paneuropéenne.