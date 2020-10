Billie Eilish promet un nouveau single pour novembre

Billie Eilish a annoncé la sortie d’un nouveau single qui sera disponible en novembre. La chanteuse de “Bad guy” a laissé échapper cette bonne nouvelle lorsqu’un fan lui a demandé la date de sortie d’un nouveau titre, répondant tout simplement: “Novembre”. Et lorsqu’un autre fan lui a demandé de choisir une couleur qui évoque au mieux cette chanson, Billie a désigné la couleur orange.



Une très bonne nouvelle pour les fans qui devront attendre encore plusieurs mois avant l’arrivée d’un nouvel album. En effet, le frère de Billie a récemment admis qu’ils ne comptaient pas sortir un nouveau disque avant que la pandémie ait pris fin. Finneas O’Connell, son frère et producteur, a expliqué au journal australien The Herald Sun: “Je ne veux vraiment pas que ça sorte durant la pandémie du coronavirus. C’est plutôt un vaccin! Je veux que les gens puissent danser dans les rues en l’écoutant”.



Malgré cette décision, Finneas a ajouté que Billie et lui travaillent dur sur ce prochain disque. Il a déclaré: “Billie et moi travaillons à fond sur le prochain album. Je travaille sur mon propre album aussi. Ça n’a pas du tout été difficile. Billie et moi pouvons travailler ensemble et je bosse à distance avec d’autres artistes via FaceTime.”



Billie est devenue une star mondiale après la sortie de son album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ L’année dernière, toutefois la star a récemment insisté sur le fait que sa relation professionnelle avec son frère n’avait pas du tout changé malgré sa subite notoriété. Elle a expliqué: “Il nous arrive de ne pas être d’accord sur certaines choses et d’être complètement d’accord sur d’autres. Mais c’est pour ça que notre musique est si personnelle.”