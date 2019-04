Bientôt un sixième volet de “Terminator”

Trente-cinq ans après "Terminator", Arnold Schwarzenegger s'est joint jeudi à Linda Hamilton, qui incarnait dans le film Sarah Connor aux côtés du célèbre cyborg, pour présenter le sixième volet de la franchise, "Terminator: Dark Fate", dans lequel ils jouent tous les deux. "Je suis tellement content de retrouver tout le monde. Jim (James) Cameron et Linda Hamilton, toute l'équipe de nouveau ensemble", a lancé la star de 71 ans sur la scène du CinemaCon, rendez-vous annuel de l'industrie du cinéma à Las Vegas. "C'est comme ça que ça a commencé en 1984, et ça a changé ma vie", a ajouté l’acteur américain d'origine autrichienne, qui fut aussi gouverneur de Californie dans les années 2000.

"Terminator: Dark Fate", qui doit sortir en novembre 2019, est considéré par les professionnels comme l'un des principaux événements de l'année. Il a une chance de remettre au goût du jour une franchise qui a certes rapporté de l'argent (1,8 milliard de dollars) mais a déçu les critiques. Financé par les studios Paramount, ce sixième volet est justement la suite directe de "Terminator 2" (1991), dernier succès critique de la série, où l'on retrouve l'androïde tueur et Sarah Connor, campés par Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton aux côtés d'une nouvelle génération d'acteurs.

Le film a été réalisé par Tim Miller ("Deadpool") mais est produit notamment par James Cameron, créateur de la saga et aux commandes des deux premiers opus qui ont marqué l'histoire du cinéma. Pour Linda Hamilton, 62 ans, le rôle de Sarah Connor, mère ingénue qui devient chef de la résistance humaine à l'oppression de l'intelligence artificielle, a tout simplement changé sa vie. "J'ai hâte de partager ce film avec vous", a-t-elle affirmé aux spectateurs du CinemaCon, qui attire plusieurs milliers de gérants et propriétaires de salles de cinéma.