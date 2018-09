Bientôt un nouvel album de Johnny Hallyday

C’est l’album le plus attendu de cette fin 2018. Moins d’un an après sa mort, la voix de Johnny Hallyday résonnera à nouveau dans le coeur de ses fans à travers un album posthume. Son 51ème disque studio sur lequel il travaillait d’arrache-pied alors qu’il combattait la maladie. «C’est l’album de la survie. Il s’y est raccroché. Il ne s’est jamais autant impliqué.

Dans cet album, il y a beaucoup de ce qu’il a voulu dire avant de partir, y compris ce qu’il n’avait pas dit. On y découvre le cœur d’un homme, de mon homme», confiait Laeticia Hallyday, qui devrait revenir à Paris au mois d’octobre pour assurer la promotion de l’album dans différents médias. Un disque fort qui contiendrait des titres «très rock et assez sombres, crépusculaires» d’une qualité «folle» selon les proches.

«C’est l’album de sa vie, sûrement le plus personnel», glissait même son ancien manager Sébastien Farran. Attendu courant octobre, l’album posthume de Johnny Hallyday - composé de dix titres - devrait logiquement battre des records de vente, mais rien n’a encore filtré sur la pochette ou le titre du projet, un temps annoncé comme “Je te promets”. Finalement, Laeticia Hallyday, officiant en tant que directrice artistique, et l’équipe de Johnny Hallyday auraient arrêté leur choix sur le nom “Mon pays c’est l’amour”, selon Public. Il s’agit aussi d’un morceau chanté par le rockeur sur l’album. Certains y voient déjà un message direct de Laeticia adressé à David Hallyday et Laura Smet, dont la bataille juridique autour de l’héritage a occupé l’actualité durant de nombreuses semaines.