Bientôt un colloque sur l'enseignement du cinéma à l' université

Film documentaire



L'ambassade d’Australie au Maroc a organisé mercredi, la projection du film documentaire australien "Brazen Hussies" au cinéma Renaissance à Rabat, à l’occasion de la journée internationale de la femme.



Ce film de 90 minutes, met en scène pour la première fois un chapitre passionnant et révolutionnaire de l’histoire australienne, le mouvement de libération des femmes durant les années 60, entremêlant des images d’archives fraîchement découvertes, des photographes personnelles, des souvenirs et des témoignages vivants d’activistes de toute l’Australie.



Le documentaire de la réalisatrice Catherine Dwyer montre comment un groupe de femmes audacieuses et diversifiées ont uni leurs forces pour défier le statu quo, exiger l’égalité et créer un profond changement dans le paysage social. Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, l'ambassadeur d'Australie au Maroc, Michael Cutts s’est dit ravi de pouvoir projeter à l'audience marocaine ce documentaire, relevant que le défis de la réalisatrice était d’empêcher que l’oubli recouvre les sacrifices des femmes dans les années 1960 et 1970 et de montrer aux nouvelles générations qu’ils doivent, à leur tour, lutter afin de préserver et améliorer les acquis sociaux actuelles.



Le 8 mars est devenu une occasion de célébration, de fête, de promotion commerciale et d’opportunité marketing, a déploré la sociologue et directrice de publication de (Marayana.com), Sanaa El Aji, dans une déclaration en marge de la projection, précisant que cette journée n’est pas la fête de la femme mais plutôt, la journée internationale pour les droits des femmes.



Vernissage



Le vernissage de l'exposition collective "Regards au féminin" a eu lieu, mardi soir à la galerie Art's world à Casablanca, en présence d'un parterre d'intellectuels, d'artistes et de passionnés d’art.



Organisée à l'initiative de l'association création et communication, cette exposition qui se poursuit jusqu'au 13 mars, constitue un hommage à huit femmes de tous domaines de création confondus, notamment la littérature, le design, la peinture, la sculpture, la musique et le cinéma.



Cet évènement constitue également un jalon important dans le parcours de 20 femmes artistes d'ici et d'ailleurs qui célèbrent non seulement la journée internationale des droits de la femme, mais aussi leur créativité et leur talent en exposant leurs œuvres.



Ainsi, cette manifestation créative, qui est à sa septième édition, se veut une occasion de faire connaitre la production artistique au féminin, de fédérer les femmes artistes et de développer des liens de partenariat et de collaboration avec les acteurs concernés.



Dans une déclaration à la MAP, la commissaire de l'exposition, Salima El Ansary a indiqué que cette exposition est une occasion de rendre hommage à huit femmes de tous domaines confondus. "Le but derrière cette 7ème édition est d'honorer et de rendre hommage à la femme marocaine, outre de fêter la Journée mondiale des droits de la femme", a-t-elle expliqué.