Beyrouth, l’hommage de Khaled

Elle s'appelle Beyrouth, c'est le titre que Khaled, star du raï des années 90, a sorti le 18 août en hommage à la population libanaise meurtrie par l'explosion dévastatrice du 4 août dernier au port de la capitale, dont le bilan est à ce jour de 177 morts.

"Mon sourire s'est effacé, pour laisser place à la peine que je partage à vos côtés", a expliqué le chanteur de 60 ans, connu notamment pour son tube Aïcha, sorti en 1996. Les bénéfices du single et du clip seront reversés à la Croix-Rouge, précise son label, Aalia Publishing. Pour cette chanson, Khaled s'est associé à un "ami", le musicien libanais Rodge. "Beyrouth a fait face à une explosion qui a dévasté le cœur de cette ville, laissant son peuple meurtri, affamé et sans toit", écrit ce dernier sur sa page Facebook, dont la photo le montre face à Khaled.

Khaled, surnommé d'abord "Ched Khaled", devient dans les années 90 le chanteur algérien le plus célèbre grâce à des titres comme Didi (1992), Aïcha (1996) et C'est la vie (2012), qui lui valent le titre officieux de "Roi du raï".

Césarisé en 1994 pour la musique de Un, deux, trois, soleil de Bertrand Blier, et remportant le titre d'artiste francophone de l'année aux Victoires de la musique en 1995, le chanteur connaît cependant un coup de frein à sa carrière aux débuts des années 2000. Des duos de taille marquent sa carrière comme ceux avec Mylène Farmer, ou Magic System. Il fait un retour remarqué dans le top 20 français en 2012 avec C'est la vie, un titre plus dance, issu de l'album du même titre. Son dernier à ce jour.