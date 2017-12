Beyoncé peut dire merci à Ed Sheeran

La superstar Beyoncé a mis fin lundi à une malédiction qui dure depuis bientôt une décennie.

Son duo avec Ed Sheeran sur "Perfect" est devenu numéro 1 du Top 100 de Billboard. Ce remix a été téléchargé 181.000 fois durant la semaine musicale qui s'est terminée jeudi dernier.

C'est ainsi la première fois en neuf ans que la chanteuse américaine renoue avec la tête de ce classement depuis son hymne "Single Ladies (Put a Ring on It)", sorti en 2008. Ce n'est toutefois pas un record.

La chanteuse américaine Cher, numéro 1 en 1974 avec "Dark Lady", avait dû attendre 25 ans pour renouer début 1999 avec la tête du classement, grâce à "Believe".

Avec son dernier album "Lemonade", qu'elle avait d'abord sorti sur Tidal, la plateforme de streaming de son mari Jay-Z, Beyoncé avait pris un tournant plus expérimental.