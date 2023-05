Beyoncé lance sa propre marque de produits capillaires

On ne compte plus les stars qui se lancent dans le monde des cosmétiques. Les lignes de beauté pour célébrités abondent, à tel point qu'il est plus facile de voir qui n'a pas encore lancé sa propre marque de beauté.



Beyoncé est l'une des dernières et a annoncé sur Instagram l'arrivée d'une marque dédiée aux soins capillaires, une tradition ancrée dans sa famille puisque sa mère tenait un salon de coiffure.



C'est dans un carrousel sur son profil Instagram que Queen Bey se montre sur une photo récente et une d'enfance, et un message écrit de sa main révélant : «Combien d'entre vous savent que mon premier travail a été de balayer les cheveux dans le salon de ma mère?» Elle poursuit en racontant qu'elle et les Destiny's Child ont commencé par se produire pour les clients sur des chaises dans le salon familial.



Cette expérience l'a façonnée et lui a fait découvrir le pouvoir des cheveux comme forme d'expression au sein de la communauté. C'est pourquoi elle a choisi de contribuer à la conversation sur l'importance des cheveux pour mettre en lumière la beauté du salon en tant que lieu d'appartenance à une communauté. «Ayant appris tant de choses au cours de mon parcours capillaire, j'ai toujours rêvé de perpétuer l'héritage familial. J'ai hâte que vous découvriez ce que j'ai créé. »



Et ses fans, qui attendaient l'heureuse nouvelle, ne peuvent qu'attendre que Beyoncé révèle la date fatidique.