Berkane: Tenue du forum provincial de l’information et de l’orientation scolaire

La ville de Berkane a accueilli, samedi, le forum provincial de l’information et de l'orientation scolaire et professionnelle au titre de la saison 2024-2025, sous le slogan "Une orientation intelligente pour un avenir numérique prometteur".



Organisé par la Direction provinciale de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, en coordination avec la préfecture de la province et le Conseil provincial de Berkane, ce forum vise à diffuser plus largement l'information auprès des élèves des établissements scolaires.



Il vise également à fournir aux élèves des informations précises et actualisées sur diverses perspectives académiques et professionnelles, afin d'améliorer leurs conceptions et leurs choix concernant les études universitaires et les carrières futures, rapporte la MAP.



Cette initiative conjointe, organisée en coopération avec l'Association provinciale pour le développement de l'éducation et l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), reflète l'engagement des diverses parties prenantes à fournir une plateforme interactive qui enrichit les connaissances des étudiants et les guide vers leurs futurs parcours éducatifs et professionnels à la lumière des évolutions numériques rapides.



Cette démarche aide les élèves des établissements scolaires à prendre des décisions en phase avec leurs potentialités et leurs aspirations.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Noureddine Rahou, a souligné que ce forum, comme chaque année, constitue une occasion précieuse pour les élèves de la province d’affiner leurs choix éducatifs et de définir leurs projets personnels.



Il a relevé, dans ce sens, l'intérêt accordé à l'implication des instituts et écoles spécialisés dans les domaines de la numérisation et de l'intelligence artificielle dans cette initiative, compte tenu de leur importance grandissante, afin de permettre aux élèves d'explorer les différentes spécialisations et parcours d'études disponibles après le baccalauréat.



Selon lui, ce forum qui connait la participation d'une cinquantaine d'établissements scolaires de la province (écoles, instituts, facultés, ...), devrait accueillir environ 6.000 élèves, garçons et filles, tant des zones urbaines que rurales, afin de garantir l'égalité des chances.



De son côté, le conseiller d'orientation pédagogique à la direction provinciale de Berkane, Abderazzak Rokni, a considéré ce forum comme une "étape cruciale" dans le processus d'orientation des apprenants, en leur offrant l'opportunité de s'informer sur les établissements d'enseignement publics et privés et d'explorer les offres académiques disponibles, affirmant que le but escompté est de les aider à définir leurs carrières futures et à prendre des décisions adéquates concernant leur parcours d’études.



A leur tour, un certain nombre d'élèves qui ont bénéficié des activités du forum ont estimé que cet événement leur a donné l'occasion d'obtenir des informations sur des écoles et des instituts privés et publics dont ils ignoraient l'existence, ainsi que des détails supplémentaires sur des institutions qu'ils connaissaient déjà, en plus de les aider à mieux comprendre leurs futurs choix éducatifs.



Le forum de Berkane a ciblé quelque 4.185 établissements scolaires de la province, dont 12 établissements privés, tandis que le personnel éducatif mobilisé comprend 17 conseillers d’orientation pédagogique et une inspectrice.



Les activités du forum visent à explorer les perspectives de la transformation numérique dans le secteur de l’éducation au niveau de la province, à la lumière de l’importance de la technologie dans le développement du système éducatif, et ce à travers l’intégration de la technologie moderne dans les programmes éducatifs et le développement des méthodes d’enseignement et d’évaluation.